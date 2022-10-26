Австралия предоставит Украине 30 дополнительных бронемашин Bushmaster

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность Австралии за новый пакет помощи в сфере безопасности.

"Я благодарен Австралии за новый пакет помощи, включающий тренировки для наших военных и 30 дополнительных Бушмастеров. Эти бронемашины показали отличные результаты на поле боя, и Украина обращалась с запросом на дополнительную партию. Всегда будем помнить о поддержке Австралии", - написал Кулеба в Twitter.