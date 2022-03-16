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20:55 16.03.2022

Zelensky discusses with PM of Ireland countering Russian aggression

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Zelensky discusses with PM of Ireland countering Russian aggression

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Ирландии Майклом Мартином вопросы противодействия российской агрессии.

"Разговаривал с премьер-министром Ирландии Майклом. Обсудили вопросы противодействия агрессии и чудовищным преступлениям России против мирного населения. Выразили соболезнования в связи с убийством российскими солдатами ирландского журналиста Пьера Закшевски. Поблагодарили за помощь народу Украины", - написал Зеленский в Twitter.

Tags: #russian #aggression #ireland
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Interfax-Ukraine
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