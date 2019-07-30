Госавиаслужба разрешила Windrose и "Atlasjet-Украина" летать из Киева в Тель-Авив, SkyUp - из Львова и Запорожья в Тель-Авив

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) одобрила заявки авиакомпаний Windrose и "Atlasjet-Украина" на выполнение рейсов Киев - Тель-Авив (Израиль), а также заявки авиакомпании SkyUp (все - Киев) на рейсы Львов - Тель-Авив и Запорожье - Тель-Авив.

Согласно решению Госавиаслужбы на ее сайте ведомства в понедельник вечером, Windrose может осуществлять рейсы из Киева в Тель-Авив и обратно на чартерной основе (16 рейсов в неделю) с 23 сентября по 6 октября 2019 года.

"Atlasjet-Украина" может осуществлять рейсы из Киева в Тель-Авив и обратно на чартерной основе (семь рейсов в неделю) с 25 сентября по 3 октября 2019 года.

SkyUp может осуществлять рейсы из Львова и Запорожья в Тель-Авив и обратно на регулярной основе (трижды в неделю) с первого октября 2019 года.

Ранее, 26 июля, Госавиаслужба приостановила с 00:00 (UTC) 27 июля 2019 года действие сертификата эксплуатанта грузовой авиакомпании ООО "Европа Эйр" (Киев) №UK 046.