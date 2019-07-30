Facts

09:56 30.07.2019

Госавиаслужба разрешила Windrose и "Atlasjet-Украина" летать из Киева в Тель-Авив, SkyUp - из Львова и Запорожья в Тель-Авив

1 min read
Госавиаслужба разрешила Windrose и "Atlasjet-Украина" летать из Киева в Тель-Авив, SkyUp - из Львова и Запорожья в Тель-Авив

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) одобрила заявки авиакомпаний Windrose и "Atlasjet-Украина" на выполнение рейсов Киев - Тель-Авив (Израиль), а также заявки авиакомпании SkyUp (все - Киев) на рейсы Львов - Тель-Авив и Запорожье - Тель-Авив.

Согласно решению Госавиаслужбы на ее сайте ведомства в понедельник вечером, Windrose может осуществлять рейсы из Киева в Тель-Авив и обратно на чартерной основе (16 рейсов в неделю) с 23 сентября по 6 октября 2019 года.

"Atlasjet-Украина" может осуществлять рейсы из Киева в Тель-Авив и обратно на чартерной основе (семь рейсов в неделю) с 25 сентября по 3 октября 2019 года.

SkyUp может осуществлять рейсы из Львова и Запорожья в Тель-Авив и обратно на регулярной основе (трижды в неделю) с первого октября 2019 года.

Ранее, 26 июля, Госавиаслужба приостановила с 00:00 (UTC) 27 июля 2019 года действие сертификата эксплуатанта грузовой авиакомпании ООО "Европа Эйр" (Киев) №UK 046.

Tags: #skyup #госавиаслужба #windrose #atlasjet #израиль
Загрузка...

MORE ABOUT

10:46 29.07.2019
SkyUp to launch direct flights between Kharkiv and Lviv from October, to link Kyiv with Kharkiv and Zaporizhia

SkyUp to launch direct flights between Kharkiv and Lviv from October, to link Kyiv with Kharkiv and Zaporizhia

12:22 07.05.2019
State Aviation Service allows Windrose to fly from Odesa to Tel Aviv

State Aviation Service allows Windrose to fly from Odesa to Tel Aviv

11:35 21.03.2019
SkyUp airline to launch four new flights from Kharkiv, one from Zaporizhia

SkyUp airline to launch four new flights from Kharkiv, one from Zaporizhia

11:21 12.03.2019
SkyUp airline begins selling tickets to Armenia and Bulgaria

SkyUp airline begins selling tickets to Armenia and Bulgaria

17:39 11.02.2019
SkyUp launches direct flights between Kharkiv and Sharjah from March 2, plans to launch flights to Dubai

SkyUp launches direct flights between Kharkiv and Sharjah from March 2, plans to launch flights to Dubai

14:32 29.11.2018
SkyUp expands fleet to four planes

SkyUp expands fleet to four planes

11:30 23.11.2018
SkyUp to launch 7 intl, two domestic flights from March through Oct 2019

SkyUp to launch 7 intl, two domestic flights from March through Oct 2019

13:03 23.10.2018
SkyUp will launch flights to Europe and Georgia from Dec

SkyUp will launch flights to Europe and Georgia from Dec

16:51 02.10.2018
SkyUp permitted to fly to Europe

SkyUp permitted to fly to Europe

16:54 22.05.2018
SkyUp airline submits application to be assigned to routes, including from Kyiv, Kharkiv, Lviv to Odesa

SkyUp airline submits application to be assigned to routes, including from Kyiv, Kharkiv, Lviv to Odesa

Завантаження...
AD

HOT NEWS

Ukrainian court rules to arrest Russian tanker Neyma

Klitschko says Bohdan's statements about him based on gossip, manipulative speculation

Parliament unlikely to start work before Sept 1

Bohdan says Klitschko admitted he does not control Kyiv Council, was forced to compromise with capital's 'overseers'

Bohdan: We're sending information related to corrupt cases in Kyiv to law-enforcement agencies

LATEST

Ukrainian court rules to arrest Russian tanker Neyma

Klitschko says Bohdan's statements about him based on gossip, manipulative speculation

No government meeting planned this week – source

Parliament unlikely to start work before Sept 1

Bohdan: Kyiv to host March of Dignity instead of military parade on Independence Day; Zelensky, Ukrainian military to partake

Bohdan says Klitschko admitted he does not control Kyiv Council, was forced to compromise with capital's 'overseers'

Bohdan: We're sending information related to corrupt cases in Kyiv to law-enforcement agencies

More than 300 Border Service cadets leave to strengthening state border with EU

Lukashenko says not going to hold Belarusian presidential election in 2019

CEC accepts original protocols from, all 199 district commissions

AD
Interfax-Ukraine
AD
AD
Завантаження...
AD