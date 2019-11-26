Economy

15:38 26.11.2019

Зал ожидания для участвующих в ООС военных заработал на вокзале Херсона – "Укрзализныця"

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Зал ожидания для участвующих в ООС военных заработал на вокзале Херсона – "Укрзализныця"

Очередной зал ожидания для украинских военнослужащих, оборудованный в помещении бывшего кафе, начал свою работу на вокзале Херсона, сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев).

"Для комфорта посетителей здесь есть комната для приема пищи, санузлы, душ, места для сидения, телевизоры, холодильники, розетки для зарядки мобильных устройств, доступ к интернету. Кроме того, военные могут воспользоваться стиральной машиной, гладильной доской с утюгом, сушилкой для белья, микроволновой печью, кофеваркой и чайником", - сообщает пресс-служба УЗ во вторник.

Также до конца ноября в новом зале ожидания будет установлена мебель для камеры хранения.

В "Укрзализныце" напомнили, что первый такой зал ожидания для военнослужащих открылся 1 октября 2019г на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Аналогичные залы уже работают во Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Мариуполе, Николаеве и Виннице.

Все залы предназначены для кратковременного пребывания военнослужащих (участников ООС) при наличии документа, удостоверяющего личность, и билета на поезд (кроме пригородного сообщения).

Tags: #оос #укрзализныця #херсон #вокзал
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Interfax-Ukraine
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