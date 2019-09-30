Economy

10:59 30.09.2019

Иудейский Новый год в Украине встречают более 30 тысяч паломников-хасидов

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Иудейский Новый год в Украине встречают более 30 тысяч паломников-хасидов

Более 30 тысяч паломников прибыли в г.Умань Черкасской области для встречи 5780-го иудейского Нового года (Рош Ха-Шана), который празднуется с вечера 29 сентября по вечер 1 октября.

"За прошедшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину еще 5193 паломников-хасидов, которые направлялись в Умань… С начала прибытия паломников (с 6 сентября) пограничники оформили на въезд в Украину более 30 100 паломников. Массово паломники начали прибывать с 25 сентября", - сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве отметили, что уже с 1 октября верующие начнут возвращаться домой, наиболее массовый отъезд ожидается со 2 по 4 октября.

Tags: #госпогранслужба #украина #рош_ха_шана #хасиды
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