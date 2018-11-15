У Харкові для ремонту тепломереж відключають від опалення кілька житлових будинків, шкіл і дитсадків

У Харкові ухвалено рішення про відключення опалення та гарячої води у низці житлових будинків та об'єктів соціальної сфери з огляду на ремонтні роботи з усунення дефекту на теплових магістралях.

Як повідомляється на офіційному сайті комунального підприємства "Харківські теплові мережі", в п'ятницю в Московському районі з 08:00 до 20:00 без тепла та гарячої води залишаться 56 житлових будинків, 3 школи, 5 дитячих закладів. Це пов'язано з виведенням у ремонт ділянки тепломагістралі ТМ-52 на проспекті Тракторобудівників.