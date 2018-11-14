Кабмін схвалив проект держбюджету-2019 до другого читання

Кабінет Міністрів схвалив із триденним доопрацюванням проект закону про державний бюджет на 2019 рік до другого читання (законопроект №9000) на засіданні в середу.

Як зазначила в. о. міністра фінансів Оксана Маркарова, дефіцит бюджету в цьому варіанті законопроекту залишається на рівні 2,3% ВВП.

Вона пояснила, що доопрацьований законопроект враховує зміни надходжень за доходами, зокрема, відповідно до ухваленого парламентом законопроекту №9260 про підвищення низки рентних та акцизних ставок. Документ також враховує передбачувані надходження від легалізації автомобілів на іноземних номерах відповідно до ухвалених змін до законодавства.

При цьому міністр оборони Степан Полторак зазначив, що фінансування бюджету в секторі оборони є недостатнім.

"Фінансування не дає нам можливості в повному обсязі закуповувати необхідну техніку", - наголосив він.

Прем'єр міністр України Володимир Гройсман зазначив, що проект бюджету передбачає фінансування оборонного сектору в 5,3% ВВП, хоча законодавство передбачає нижню межу в 5% ВВП.

Раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій стверджував, що парламент розгляне проект закону про держбюджет на 2019 рік у четвер, 22 листопада.