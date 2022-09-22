Миссия по установлению фактов трагедии в Оленивке готова к развертыванию, как только будут получены все необходимые гарантии - генсек ООН

Миссия по установлению фактов трагического инцидента в колонии в Оленивке готова к развертыванию как только будут получены все необходимые гарантии, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Миссия по установлению фактов, которую я создал после трагического инцидента в колонии в Оленивке 29 июля, готова к развертыванию как только будут получены все необходимые гарантии. Миссии должен быть предоставлен безопасный, беспрепятственный доступ ко всем точкам и людям и соответствующим доказательствам без каких-либо ограничений, препятствий или вмешательства", - сказал Гутерриш на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке в четверг.

28 июля вооруженные силы РФ устроили, вероятно, термобарический взрыв на территории исправительного учреждения в Оленивке, где содержались украинские военнопленные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате взрыва погибли около 40 украинских военных и 130 получили ранения.

Украина потребовала от ООН и МККК немедленно отреагировать на теракт, совершенный РФ в Оленивке, а также провести инспекцию колонии, в которой содержались пленные украинские военнослужащие.