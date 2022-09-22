Facts

19:23 22.09.2022

Миссия по установлению фактов трагедии в Оленивке готова к развертыванию, как только будут получены все необходимые гарантии - генсек ООН

1 min read
Миссия по установлению фактов трагедии в Оленивке готова к развертыванию, как только будут получены все необходимые гарантии - генсек ООН

Миссия по установлению фактов трагического инцидента в колонии в Оленивке готова к развертыванию как только будут получены все необходимые гарантии, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Миссия по установлению фактов, которую я создал после трагического инцидента в колонии в Оленивке 29 июля, готова к развертыванию как только будут получены все необходимые гарантии. Миссии должен быть предоставлен безопасный, беспрепятственный доступ ко всем точкам и людям и соответствующим доказательствам без каких-либо ограничений, препятствий или вмешательства", - сказал Гутерриш на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке в четверг.

28 июля вооруженные силы РФ устроили, вероятно, термобарический взрыв на территории исправительного учреждения в Оленивке, где содержались украинские военнопленные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате взрыва погибли около 40 украинских военных и 130 получили ранения.

Украина потребовала от ООН и МККК немедленно отреагировать на теракт, совершенный РФ в Оленивке, а также провести инспекцию колонии, в которой содержались пленные украинские военнослужащие.

Tags: #оон #оленивка

MORE ABOUT

10:40 27.02.2022
Criminal actions of Russia against Ukraine have signs of genocide, Russia shall be deprived of right to vote in UN Security Council – Zelensky

Criminal actions of Russia against Ukraine have signs of genocide, Russia shall be deprived of right to vote in UN Security Council – Zelensky

11:29 01.02.2017
РБ ООН занепокоєна погіршенням ситуації на сході України, закликає до відновлення режиму припинення вогню

РБ ООН занепокоєна погіршенням ситуації на сході України, закликає до відновлення режиму припинення вогню

AD

HOT NEWS

Yermak on POWs swap: We won’t stop until we return all our people from Russian captivity

Situation with infrastructure in Izium close to apocalyptic – dpty mayor

Departure of male students of foreign universities abroad during martial law banned from Sept 14 – State Border Guard Service

Zelensky: we get 200 soldiers for one fan of Russia – Medvedchuk

Zelensky presents 'Ukraine's peace formula' at UN General Assembly session

LATEST

Yermak on POWs swap: We won’t stop until we return all our people from Russian captivity

Situation with infrastructure in Izium close to apocalyptic – dpty mayor

MFA thanks Crown Prince of Saudi Arabia for mediation efforts to release Ukrainian POWs

Verdict on MH17 case to be announced on November 17

Ukraine feels constant support from Italy – Zelensky

Victor Pinchuk Foundation opens Russian War Crimes Exhibition at Ukrainian Institute of America in New York

One person killed, five wounded in enemy attack on Zaporizhia

Erdogan: Ukraine-Russia POW swap mediated by Turkey is important step towards ending war

Departure of male students of foreign universities abroad during martial law banned from Sept 14 – State Border Guard Service

UK to sustain or increase military aid to Ukraine for as long as it takes – Truss

AD
AD
AD
AD