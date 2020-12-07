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11:05 07.12.2020

Ryanair із 30 березня запустить напрямок Київ-Венеція

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Ryanair із 30 березня запустить напрямок Київ-Венеція

Ірландський лоукостер Ryanair (Дублін) відкрив продаж квитків на маршрут Київ-Венеція з 30 березня 2021 року.

Як зазначено в системі бронювання авіакомпанії, польоти виконуватимуться дочірнім підрозділом Malta Air до аеропорту Тревізо двічі на тиждень щовівторка та щосуботи.

Виліт із Венеції запланований о 7:15 із прильотом до Києва о 10:40. Зворотний виліт із Києва запланований на 11:15 із прильотом до Венеції о 12:40.

Як повідомлялося, в липні 2020 року Ryanair анонсувала 16 нових напрямків між Україною та Італією в рамках розкладу на зиму 2020 року і літо 2021 року.

На сьогодні заявлена Ryanair маршрутна мережа з України в Італію включає 19 маршрутів, зокрема шість із Києва - до Болоньї, Катанії, Бергамо, Неаполя, Рима та Венеції, при цьому виконання цих рейсів відстрочене до весни 2021 року.

Джерело: https://www.ryanair.com/ua/uk/timetable

Tags: #венеція #ryanair
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