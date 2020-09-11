В МВД начнут информировать о количестве заболевших COVID-19 правоохранителей: 11 сентября подтверждены 93 новых случая

Среди сотрудников системы Министерства внутренних дел Украины в пятницу, 11 сентября, зафиксированы 93 новых случая COVID-19, сообщает пресс-служба МВД в соцсети Facebook.

"Сегодня, 11 сентября, зафиксировано 93 новых случаев лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни. Наибольшее количество больных - в Волынской, Закарпатской, Хмельницкой, Харьковской областях и в г. Киеве", - указывается в сообщении.

Всего с начала пандемии среди правоохранителей заболели 4010 человек, выздоровел 3581 человек.

В министерстве уточнили, что начнут информировать о количестве заболевших правоохранителей на постоянной основе.

"С марта 2020 года правоохранители перешли на усиленный вариант несения службы, и они являются вторыми не только по степени риска заражения после врачей, но и по фактическому уровню заболеваемости", - подчеркивают в МВД.