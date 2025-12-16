Зеленский встретился с воинами, которые проходят реабилитацию в Нидерландах

Photo: https://www.president.gov.ua/

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нидерланды встретился с украинскими воинами, которые восстанавливаются после ранений в нидерландском военном реабилитационном центре Аарденбург и отметил их государственными наградами.

"Гордимся, что у нас есть такие герои, такие бойцы. Мы вас очень ждем дома после того, как появится такая возможность. Пользуясь этим моментом, хотел бы вручить награды. Это благодарность от всего Украинского народа за то, что вы уже сделали, - вы сохранили Украину", - сказал он.

Зеленский отметил защитников орденами "За мужество" II и III степеней и медалью "За военную службу Украине".

Директор центра Моника Коп Вийеринг показала главе государства залы физиотерапии, где проходят реабилитацию украинские воины, а также их палаты и рассказала об особенностях того, как именно в центре помогают восстанавливаться украинским защитникам.

Военный реабилитационный центр Аарденбург - одно из ведущих нидерландских медицинских учреждений, специализирующееся на реабилитации военных с тяжелыми травмами. С 2021 года здесь прошли лечение 87 украинцев. В этом центре также обучаются украинские реабилитационные команды.

Президент поблагодарил работников центра, Нидерланды и весь нидерландский народ за поддержку Украины и помощь украинским воинам.