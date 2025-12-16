Interfax-Ukraine
Facts
20:46 16.12.2025

Зеленский встретился с воинами, которые проходят реабилитацию в Нидерландах

1 min read
Зеленский встретился с воинами, которые проходят реабилитацию в Нидерландах
Photo: https://www.president.gov.ua/

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нидерланды встретился с украинскими воинами, которые восстанавливаются после ранений в нидерландском военном реабилитационном центре Аарденбург и отметил их государственными наградами.

"Гордимся, что у нас есть такие герои, такие бойцы. Мы вас очень ждем дома после того, как появится такая возможность. Пользуясь этим моментом, хотел бы вручить награды. Это благодарность от всего Украинского народа за то, что вы уже сделали, - вы сохранили Украину", - сказал он.

Зеленский отметил защитников орденами "За мужество" II и III степеней и медалью "За военную службу Украине".

Директор центра Моника Коп Вийеринг показала главе государства залы физиотерапии, где проходят реабилитацию украинские воины, а также их палаты и рассказала об особенностях того, как именно в центре помогают восстанавливаться украинским защитникам.

Военный реабилитационный центр Аарденбург - одно из ведущих нидерландских медицинских учреждений, специализирующееся на реабилитации военных с тяжелыми травмами. С 2021 года здесь прошли лечение 87 украинцев. В этом центре также обучаются украинские реабилитационные команды.

Президент поблагодарил работников центра, Нидерланды и весь нидерландский народ за поддержку Украины и помощь украинским воинам.

 

Tags: #нидерланды #президент

HOT NEWS

Nawrocki: I have feeling that Zelenskyy begun to take Poland for granted

Following Rammstein summit, Shmyhal outlines new commitments from partners to support Ukraine

Lubinets – Moskalkova meeting: 15 Ukrainians returned to Ukraine from Russia through mutual family reunification

Ukraine, its partners to finance contracts for military personnel who want to remain in the army after war - Zelenskyy

Ukraine would like to receive EUR 40–45 bln from Russian assets as early as 2026, use them exclusively for recovery – Zelenskyy

LATEST

Rada harmonizes Ukrainian and European legislation in field of veterinary medicine

Sentence against former President Yanukovych enters into force – PGO

Ukrainian soldiers stop enemy assault attempt on motorcycles, quad bikes in Vovchansk axis – brigade

Macron calls on Russia to choose peace in Ukraine

Paratroopers repel enemy mechanized assault in Pokrovsk axis – Airborne Forces

Nawrocki: I have feeling that Zelenskyy begun to take Poland for granted

Following Rammstein summit, Shmyhal outlines new commitments from partners to support Ukraine

Lubinets – Moskalkova meeting: 15 Ukrainians returned to Ukraine from Russia through mutual family reunification

Canada announces new support package for Ukraine at Rammstein

Shmyhal at Ramstein proposes to direct at least 0.25% of GDP to Ukraine's defense needs

AD
AD