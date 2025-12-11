Мерц: Мир для Украины не может быть заключен без европейцев и не должен навредить интересам ЕС и НАТО

Photo: https://www.dw.com

Федеральный канцлер Германии Фредерик Мерц заявляет, что любое мирное соглашение для Украины не может быть заключено без участия европейцев и не должно навредить ни Европе, ни НАТО.

Об этом Мерц сказал в четверг в Берлине на совместной с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте пресс-конференции.

"Сегодня мы снова интенсивно обсуждали, как на пути к прекращению огня в Украине можем достичь прогресса. В течение последней недели мы видели инициативу США и импульс, которого не видели с 24 февраля 2022 года. Мы оба тесно контактируем с президентом Зеленским, с нашими европейскими партнерами, а также с президентом Трампом. Как вы знаете, вчера вместе с Киром Стармером и Эммануэлем Макроном мы подробно поговорили с президентом Трампом", - рассказал он.

Мерц констатировал, что работа, которую они выполняют вместе, "остается очень сложной по простой причине". "Президент Путин продолжает безжалостно свою жестокую войну агрессии против гражданского населения Украины. В то же время на переговорах он выигрывает время. На этом фоне мы имеем три главные цели. Во-первых, мы хотим прекращения огня для Украины, которое положит конец этой ужасной войне после почти четырех лет. Во-вторых, это прекращение огня должно быть подкреплено надежными правовыми и материальными гарантиями, в отличие от Минских соглашений, что сделало бы соглашение долгосрочным. И в-третьих, решение, достигнутое путем переговоров, должно сохранять европейские интересы безопасности. Оно не должно наносить ущерб интересам НАТО и Европы", - детализировал канцлер Германии.

Именно поэтому, по его убеждению, "так важно, чтобы мы, европейцы, были частью этого процесса". "Ни один мир не может быть заключен без нашего участия. Поэтому впереди сложные вопросы, и мы также согласны, что только Киев может решать, какие территориальные договоренности он может принять. Было бы ошибкой принуждать украинского президента к миру, который его население не поддержит после четырех лет страданий и смертей. Поэтому мы четко даем понять, что демонстрируем устойчивость в нашей поддержке Украины для достижения целей, которые мы разделяем", - подчеркнул Мерц.

Канцлер также сообщил, что давление на Москву будет усилено. "Мы будем продолжать усиливать это давление. Также усилим наше давление на теневой флот. Будем продолжать массово поддерживать Украину, особенно когда речь идет об иммобилизации российских активов в Европе, чтобы помочь Украине и дать ей возможность эффективно защищаться от будущих российских агрессий. Все это служит двум целям. Во-первых, миру в Украине и для Украины, а также безопасности в Европе", - убежден он.