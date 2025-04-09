США дуже здивовані ситуацією з полоненими китайцями – Зеленський

США дуже здивовані ситуацією з полоненими громадянами КНР, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зв'язку з китайською стороною, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сполучені Штати Америки дуже сильно здивовані і вважають, що це неприпустимо. Такі сигнали вони нам передали. Більше жодних я поки що не отримував. Я попросив міністра закордонних справ цим займатися. Він на зв'язку з китайською стороною. Поки що немає додаткової інформації", - сказав Зеленський на зустрічі з журналістами.

За його словами, поки немає відповіді щодо мотивації китайців. "Служба безпеки України буде працювати над цим", - додав президент.

Окрім того, зафіксовано завдяки даним і деталям які є, що Китай на рівні офіційних представництв знав про відправку. "Ми не кажемо, що хтось дає якусь команду, у нас немає такої інформації. Але ми фіксуємо, що вони про це знали. Ми фіксуємо, що це громадяни Китаю, вони воюють проти нас, застосовують зброю проти українців на території України. Їх мотивація, гроші чи ні, політика тощо мені поки не відома. Але буде відома", - зауважив Зеленський.