Interfax-Ukraine

Facts

20:31 09.04.2025

США дуже здивовані ситуацією з полоненими китайцями – Зеленський

1 min read
США дуже здивовані ситуацією з полоненими китайцями – Зеленський

США дуже здивовані ситуацією з полоненими громадянами КНР, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зв'язку з китайською стороною, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сполучені Штати Америки дуже сильно здивовані і вважають, що це неприпустимо. Такі сигнали вони нам передали. Більше жодних я поки що не отримував. Я попросив міністра закордонних справ цим займатися. Він на зв'язку з китайською стороною. Поки що немає додаткової інформації", - сказав Зеленський на зустрічі з журналістами.

За його словами, поки немає відповіді щодо мотивації китайців. "Служба безпеки України буде працювати над цим", - додав президент.

Окрім того, зафіксовано завдяки даним і деталям які є, що Китай на рівні офіційних представництв знав про відправку. "Ми не кажемо, що хтось дає якусь команду, у нас немає такої інформації. Але ми фіксуємо, що вони про це знали. Ми фіксуємо, що це громадяни Китаю, вони воюють проти нас, застосовують зброю проти українців на території України. Їх мотивація, гроші чи ні, політика тощо мені поки не відома. Але буде відома", - зауважив Зеленський.

Tags: #реакція #сша #кнр

HOT NEWS

PACE declares about preventing impunity for Russia's aggression against Ukraine – MP

USA is highly surprised by situation with captured Chinese citizens – Zelenskyy

Some 155 Chinese citizens fighting on territory of Ukraine – Zelenskyy

SFS former head Nasirov mobilized to AFU straight from court hearing on his own initiative

Ukraine fulfills 81% of its obligations under Association Agreement with EU

LATEST

Civilian casualties surge in March – UN human rights monitors

PACE declares about preventing impunity for Russia's aggression against Ukraine – MP

Kallas: Necessary to put pressure on Russia so that it really wants peace

USA is highly surprised by situation with captured Chinese citizens – Zelenskyy

Some 155 Chinese citizens fighting on territory of Ukraine – Zelenskyy

Yermak, DRC Presidential Advisor discuss security issues, development of trade, economic cooperation

Yermak discusses strengthening bilateral cooperation with Ghanaian presidential advisor

SFS former head Nasirov mobilized to AFU straight from court hearing on his own initiative

Ukraine fulfills 81% of its obligations under Association Agreement with EU

European Commissioner Kos: I think we will be able to open all negotiation clusters by late 2025

AD
AD