Economy

14:10 04.07.2020

Министерство защиты окружающей среды Украины рекомендует выдерживать медицинские маски в пакетах по 72 часа перед утилизацией

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Министерство защиты окружающей среды Украины рекомендует выдерживать медицинские маски в пакетах по 72 часа перед утилизацией

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов рекомендует украинцам перед домашней утилизацией использованных медицинских масок и перчаток выдерживать их в пакете минимум 72 часа.

Медицинские учреждения утилизируют подобные отходы через лицензированные перерабатывающие предприятия, заявил министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский на брифинге в субботу. После переработки они не составляют опасности для граждан. Однако при домашней утилизации необходимо соблюдать определенную процедуру.

"Мы изучили европейский опыт, приняли решение не регулировать административно этот вопрос, а дать только рекомендации. Мы рекомендуем отходы масок и перчаток складывать в пакет, плотно его завязывать и выдержать в домашних условиях примерно 72 часа. Это европейский опыт, он себя зарекомендовал, а любые административно-регуляторные меры не дали результатов", - подчеркнул Абрамовский.

Он уточнил, что Министерство защиты окружающей среды рекомендует по возможности использовать многоразовые защитные маски.

Tags: #коронавирус
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