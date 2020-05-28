Economy

13:31 28.05.2020

Число заразившихся Covid-19 в Беларуси приблизилось к 40 тыс., умерли 219 человек

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Число заразившихся Covid-19 в Беларуси приблизилось к 40 тыс., умерли 219 человек

В Беларуси по состоянию на 28 мая зарегистрировано 39 тыс. 858 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения республики в четверг.

Прирост за последние сутки составил 902 человека.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 219 (на 27 мая - 214) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 28 мая выздоровели и выписаны 16 тыс. 660 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 26 мая - 15 923).

Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 499,3 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

Tags: #коронавирус #беларусь
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