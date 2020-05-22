Economy

13:12 22.05.2020

ВБ утвердил выделение Беларуси EUR90 млн на борьбу с COVID-19

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ВБ утвердил выделение Беларуси EUR90 млн на борьбу с COVID-19

Всемирный банк утвердил выделение Беларуси пакета финпомощи на EUR90 млн для укрепления национальной системы здравоохранения на фоне пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба представительства ВБ в республике.

В сообщении отмечается, что средства ВБ помогут удовлетворить неотложные потребности системы здравоохранения в медицинском оборудовании, изделиях медицинского назначения и обучении персонала для ведения случаев инфекции COVID-19 тяжелой степени, в том числе посредством обеспечения современными аппаратами ИВЛ, обезболивающими средствами и антибиотиками, а также средствами индивидуальной защиты для работников организаций здравоохранения.

Кроме того, в рамках проекта будут профинансированы мероприятия по повышению информированности граждан в поддержку соблюдения мер социального дистанцирования и передовых методов поддержания гигиены, позволяющих предотвратить распространение инфекций среди населения.

Средства также будут направлены на укрепление потенциала национальных лабораторий системы общественного здравоохранения и служб эпидемиологического контроля для раннего выявления, подтверждения и регистрации выявленных случаев заболевания.

Помимо этого, будут закуплены современные автомобили скорой медпомощи с необходимым оборудованием.

Ранее сообщалось, что в начале апреля Беларусь также обратилась в МВФ с просьбой о предоставлении $900 млн в рамках инструмента быстрого финансирования на борьбу с последствиями распространения коронавируса. Пока положительного решения МВФ не принял.

В Беларуси на 21 мая насчитывалось почти 33,4 тыс. выявленных случаев коронавируса, последние две недели прирост составляет около 950 человек в сутки. Минздрав ожидает, что темпы заболеваемости начнут снижаться в начале июня.

Tags: #коронавирус #всемирный_банк #беларусь
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