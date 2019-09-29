Economy

19:12 29.09.2019

Нетаньяху і Ганц зустрінуться в середу в "останній спробі" сформувати уряд Ізраїлю

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Нетаньяху і Ганц зустрінуться в середу в "останній спробі" сформувати уряд Ізраїлю

Прем'єр Ізраїлю і лідер партії "Лікуд" Біньямін Нетаньяху і лідер опозиції Бенні Ганц зустрінуться наступної середи з метою домогтися формування уряду національної єдності, повідомляє в неділю видання "Джерузалем пост".

Видання зазначає, що йдеться про "останню спробу виконати це завдання. В іншому разі Нетаньяху може повернути президенту Ізраїлю Реувену Ривліну мандат на формування уряду; потім Рівлін, як очікується, передасть мандат Ганцу.

Про зустріч Нетаньяху і Ганца було оголошено незабаром після того, як переговори в неділю між "Лікудом" і опозиційним блоком "Кахоль-Лаван" Бенні Ганца завершилися безрезультатно.

Зустрічі Нетаньяху і Ганца в середу передуватимуть переговори делегацій двох сторін.

Раніше повідомлялося, що президент Ізраїлю Реувен Рівлін обрав прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху як кандидата, який має сформувати новий уряд.

Загалом в однопалатному парламенті Ізраїлю 120 місць. Наразі Нетаньяху підтримують 55 депутатів, а Ганца - 54.

Tags: #зустріч #партії #ізраїль #лідери
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Interfax-Ukraine
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