ЄС готовий ввести санкції проти організаторів незаконних виборів в ОРДЛО

Європейський Союз готовий вже найближчим часом ввести санкції проти організаторів незаконних виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО), повідомив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.

"Європейський Союз розробляє санкції стосовно осіб, причетних до організації незаконних виборів, і найближчим часом ЄС назве цих осіб", - сказав він на спільній прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним у суботу в Києві.

Я.Чапутович також додав, що висловлює солідарність з Україною від імені держав-членів ЄС.