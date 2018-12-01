Economy

14:21 01.12.2018

ЄС готовий ввести санкції проти організаторів незаконних виборів в ОРДЛО

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ЄС готовий ввести санкції проти організаторів незаконних виборів в ОРДЛО

Європейський Союз готовий вже найближчим часом ввести санкції проти організаторів незаконних виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО), повідомив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.

"Європейський Союз розробляє санкції стосовно осіб, причетних до організації незаконних виборів, і найближчим часом ЄС назве цих осіб", - сказав він на спільній прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним у суботу в Києві.

Я.Чапутович також додав, що висловлює солідарність з Україною від імені держав-членів ЄС.

Tags: #санкції #вибори #чапутович #ордло
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Interfax-Ukraine
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