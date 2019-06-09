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04:20 09.06.2019

На Закарпатье пресечена наркодеятельность жителя Мукачево изъяли более 2 кг метамфетамина стоимостью около 2 млн грн

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Закарпатские правоохранители задержали жителя Мукачево, у которого изъяли более 2 кг метамфетамина стоимостью 2 млн грн, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Вблизи пгт. Нижние Ворота Воловецкого района сотрудники полиции обнаружили в авто мукачевца более 2 кг психотропного вещества - метамфетамина. Водителя автомобиля "Skoda superb", который пытался убежать от полицейских, задержали. По факту неправомерных действий мужчины открыто уголовное производство. Общая стоимость изъятого составляет около 2 млн гривен", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что при попытке скрыться, злоумышленник совершил два дорожно-транспортных происшествия, после чего скрылся в лесу.

Отмечается, что правоохранители разыскали автомобиль и его владельца в двух километрах от места происшествия.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч.2 ст.307 УК (Хранение наркотиков с целью сбыта в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Tags: #закарпатье #украина #полиция #наркотики
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