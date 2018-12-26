У Китаї затримано зловмисника, який викрав автобус і на смерть задавив восьмеро людей

Поліція китайського міста Лунян східної провінції Фуцзянь затримала 48-річного чоловіка на прізвище Цю, який напередодні викрав автобус і навмисне врізався в пішоходів, що призвело до загибелі восьми чоловік, повідомили китайські ЗМІ.

Причиною вчинку стала сварка зловмисника з місцевою владою, з якою у нього давно були розбіжності.

"Результати попереднього розслідування свідчать, що того дня у підозрюваного виник конфлікт з представником влади, який прийшов до нього додому. Зловмисник накинувся на чиновника з ножем, потім викрав автобус, який використовував для наїзду на пішоходів", - повідомило агентство "Сіньхуа".

В результаті наїзду на місці загинули вісім чоловік, ще 22 отримали поранення різного ступеня тяжкості.