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19:05 06.09.2018

ВР скасувала адмінзбір за деякі реєстраційні дії щодо релігійних організацій

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Верховна Рада України внесла зміни до законодавства в частині оформлення документів релігійних організацій.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідний проект закону (№6642) "Про внесення змін до закону про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" підтримали в другому читанні та в цілому 237 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер.

Закон передбачає скасування адміністративного збору за реєстраційні дії щодо релігійних організацій, зокрема за держреєстрацію змін до відомостей про релігійні організації.

Tags: #адмінзбір #вр
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