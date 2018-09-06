ВР скасувала адмінзбір за деякі реєстраційні дії щодо релігійних організацій

Верховна Рада України внесла зміни до законодавства в частині оформлення документів релігійних організацій.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідний проект закону (№6642) "Про внесення змін до закону про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" підтримали в другому читанні та в цілому 237 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер.

Закон передбачає скасування адміністративного збору за реєстраційні дії щодо релігійних організацій, зокрема за держреєстрацію змін до відомостей про релігійні організації.