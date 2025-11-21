В Украине состоялась первая церемония вручения национальной награды "Семья для каждого ребенка. Better Care Awards"

Photo: https://www.msp.gov.ua

В Украине состоялась первая торжественная церемония вручения национальной награды "Семья для каждого ребенка. Better Care Awards" за защиту права ребенка на воспитание в семейном окружении.

"20 ноября 2025 года состоялась первая торжественная церемония вручения национальной награды "Семья для каждого ребенка. Better Care Awards". Мероприятие прошло в День защиты детей, который Украина в этом году впервые отмечает вместе со всем миром - во Всемирный день ребенка", - говорится в сообщении Министерства социальной политики, семьи и единства.

Отмечается, что для участия в Better Care Awards поступило 367 заявок, и по итогам оценки экспертным жюри и верификации наблюдательным советом определены 16 лауреатов и лауреаток в четырех главных номинациях: "Архитекторы заботы" - за лидерство во внедрении реформы ухода и поддержки детей; "Сила семьи" - за укрепление семьи как лучшей среды для развития ребенка; "Амбассадоры тепла" - за развитие семейных форм воспитания и усыновления; "Голос перемен" - за общественную поддержку реформы.

Согласно сообщению, среди лауреатов - приемные семьи, усыновители, специалисты социальной сферы, общины, бизнес и инициативы, вклад которых стал примером настоящей ответственности, опоры и заботы о детях.

В церемонии приняли участие первая леди Украины Елена Зеленская, премьер-министр Юлия Свириденко и министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, представители центральных органов власти, международных организаций, общественного сектора, бизнеса и общества, которые работают над усилением защиты прав детей.

"Во Всемирный день защиты детей вместе с первой леди и министрами на Better Care Awards, чтобы наконец громко поблагодарить людей, которые обычно не попадают в объективы камер и редко рассказывают о своей жизни и ее вызовах на публику. Их истории стоят отдельного внимания, потому что они о смелых людях с большим сердцем, которые не побоялись взять ответственность за жизнь детей в тяжелых жизненных обстоятельствах. Это люди, которые не ищут света, а создают его вокруг себя и всех, кто их окружает. Вы своим примером возвращаете веру в добро и этот мир", - написала Свириденко в телеграм-канале.

"Семья для каждого ребенка. Better Care Awards" - это ежегодная национальная награда для лидеров и лидеров изменений в сфере защиты права каждого ребенка на воспитание в семейном окружении. Награду основано в 2025 году, чтобы отметить людей, организации, общины и бизнес, которые своими действиями создают страну, где каждый ребенок имеет семью, чувствует заботу и имеет возможности для развития.