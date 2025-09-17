СБУ відкрила провадження після заяви мера Львова про прослуховувальний пристрій та забрала його на експертизу

Слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження за фактом виявлення стороннього технічного засобу у робочому кабінеті міського голови міста Львів Андрія Садового.

"Наразі співробітники СБУ проводять усі необхідні слідчо-оперативні заходи у приміщенні Львівської міської ради. Пристрій буде вилучено та направлено на проведення відповідних експертиз. Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконне використання спеціальних технічних засобів отримання інформації)", - йдеться в коментарі пресслужби СБУ агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому в спецслужбі не уточнили, чи є знайдений у кабінеті Садового та вилучений технічний засіб прослуховувальним пристроєм, як про це заявив мер Львова.

Як повідомлялося, Садовий у середу повідомив, що виявив прослуховувальний пристрій у своєму робочому кабінеті. "У звичайний зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон. Минулого тижня телефон почав "виснути", віддали в ремонт – результат бачите. Кому і навіщо це потрібно – мають з’ясувати правоохоронці", - написав він.