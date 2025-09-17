Interfax-Ukraine
Facts
20:11 17.09.2025

СБУ відкрила провадження після заяви мера Львова про прослуховувальний пристрій та забрала його на експертизу

1 min read
СБУ відкрила провадження після заяви мера Львова про прослуховувальний пристрій та забрала його на експертизу

Слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження за фактом виявлення стороннього технічного засобу у робочому кабінеті міського голови міста Львів Андрія Садового.

"Наразі співробітники СБУ проводять усі необхідні слідчо-оперативні заходи у приміщенні Львівської міської ради. Пристрій буде вилучено та направлено на проведення відповідних експертиз. Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконне використання спеціальних технічних засобів отримання інформації)", - йдеться в коментарі пресслужби СБУ агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому в спецслужбі не уточнили, чи є знайдений у кабінеті Садового та вилучений технічний засіб прослуховувальним пристроєм, як про це заявив мер Львова.

Як повідомлялося, Садовий у середу повідомив, що виявив прослуховувальний пристрій у своєму робочому кабінеті. "У звичайний зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон. Минулого тижня телефон почав "виснути", віддали в ремонт – результат бачите. Кому і навіщо це потрібно – мають з’ясувати правоохоронці", - написав він.

Tags: #садовий #львів #прослуховування

HOT NEWS

Europe will strengthen support for Ukraine – Metsola

Patriot and Himars missiles to be in first two PURL packages – Zelenskyy

Zelenskyy, Trump's teams working to ensure their meeting takes place next week

Russians not to be able to conduct mass operations due to heavy casualties – Zelenskyy

Zelenskyy: Plan A is to end war

LATEST

Ukrainian MFA reminds Hasidic pilgrims of impossibility of guaranteeing safety

New package of EU sanctions may be presented as early as Friday – presidential advisor

Govt liquidates working group on compensation for losses caused by occupation, two more interdepartmental commissions

Ukraine seeks agreement with Australia to eliminate double taxation of income – draft convention

Govt to hold meeting on strengthening air defense, frontline security – Svyrydenko

Ukrainian who launched drone over Polish govt buildings being deported

European Commission proposes suspending trade preferences for Israel, imposing sanctions against Hamas and others

Council of Europe to publish draft Convention on compensation commission for Ukraine on Wed

Register of Damages for Ukraine includes categories on forced displacement of children, adults – Mudra

Ukraine views Russia's actions ahead of Moldova's parliamentary elections as gross interference in its internal affairs – MFA

AD
AD