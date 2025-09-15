Interfax-Ukraine
10:01 15.09.2025

Статус критически важных предоставлен меньше чем половине религиозных организаций, которые реально действуют в Украине, - Еленский

Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский сообщил, что на сегодняшний день статус критически важных предоставлен меньшей половине религиозных организаций, которые реально действуют в Украине.

"Бронируются священнослужители, предоставляется отсрочка тем священнослужителям, которые относятся к религиозным организациям, которые могут быть признаны относящимися к критической инфраструктуре. А там есть критерии. И в эти критерии не попадают не только религиозные общины УПЦ, но и религиозные общины, которые не внесены в перечень неприбыльных организаций, или те, где религиозные общины и организации свои отношения с Налоговой службой не оформили, не сдавали налоговую отчетность", - сказал Еленский в интервью на YouTube-канале "ВИЧЕ".

Он отметил, что на сегодняшний день даже не половина религиозных организаций признаны критическими среди реально действующих в Украине.

"Мы рекомендуем, чтобы религиозные организации соответствовали этим критериям. Чтобы они не принадлежали к тем организациям, чьи уставы утратили силу в части названия, чтобы они были внесены в перечень неприбыльных организаций и чтобы они сдавали финансовые отчетности", - добавил он.

Как сообщалось, 26 декабря Кабинет министров предусмотрел возможность бронирования священнослужителей религиозных организаций в условиях мобилизации. Установлено, что бронированию подлежат священнослужители по перечню должностей, утвержденному Госэтнополитики. Определено также, что на юридические лица - религиозные организации не распространяется требование о зарплате 20 тыс. грн, существующее для критически важных предприятий, работников которых могут забронировать.

5 февраля Госэтнополитики утвердила критерии определения религиозной организации как критически важной для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также перечень должностей военнообязанных священнослужителей, которые подлежат бронированию на период мобилизации и на военное время.

6 июня Госэтнополитики утвердила перечень из 7726 юридических лиц - религиозных организаций, которые относятся к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

По состоянию на конец июля было забронировано почти 2,3 тыс. священнослужителей-руководителей религиозных организаций.

Госэтнополитики намерено инициировать возможности длительного пребывания священнослужителей за пределами Украины для осуществления пастырской деятельности среди украинских беженцев.

