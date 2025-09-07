Interfax-Ukraine
12:46 07.09.2025

Зеленский поздравил воинов ГУР с Днем военной разведки

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР) с профессиональным праздником.

"Сегодня День военной разведки Украины. Ежедневно наши люди делают больше, чем кажется возможным. Находят слабые места врага и поражают их. Добавляют силы нашему государству и значительно снижают ее для оккупантов. Спасибо за отвагу и преданность Украине. За все, что вы делаете для государства и наших людей. Всегда будем помнить и будем благодарны всем, кто отдал жизнь, выполняя боевые задачи", - написал он в телеграм-канале.

"Поздравляю с Днем военной разведки Украины!" - написал президент.

