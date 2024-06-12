Столтенберг очікує затвердження міністрами оборони країн НАТО плану щодо провідної ролі Альянсу в координації безпекової допомоги та навчанні для України

На дводенному засіданні міністри оборони країн-членів НАТО в Брюсселі 13-14 червня обговорять посилення підтримки України, зміцнення оборони Альянсу, а також буде надіслано "потужний сигнал стримування противникам", заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Я очікую, що міністри схвалять план, згідно з яким НАТО очолить координацію допомоги у сфері безпеки та навчання Україні. Це ключовий елемент нашого пакета допомоги Україні на Вашингтонському саміті, поряд із довгостроковими фінансовими зобов'язаннями", - сказав він на пресконференції перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Також він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року союзники щорічно надають Україні військову підтримку на суму 40 млрд євро.

"Ми повинні підтримувати цей рівень допомоги щонайменше і стільки, скільки буде потрібно, щоб прискорити розуміння в Москві про те, що Росія не може нас перечекати", - наголосив генсек.

Крім того, протягом наступних двох днів міністри оборони країн-членів Альянсу обговорять підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні, буде проведено зустріч Ради НАТО-Україна та союзники обговорять, як забезпечити передбачувану підтримку України на тривалий термін, заявив Столтенберг.

"За останні тижні Швеція, Іспанія та Бельгія пообіцяли виділити понад 1 мільярд євро як нову підтримку. Зокрема 30 літаків F-16 і літаків дальнього радіолокаційного виявлення. Після пропозиції Німеччини про додаткову батарею Patriot, Італія пообіцяла ще один SAMP/T. І я очікую, що найближчими днями і тижнями буде оголошено більше", - зазначив генсек НАТО.

Також за його словами, на цій міністерській зустрічі буде досягнуто прогресу щодо Defence Industrial Pledge, який лідери мають схвалити на саміті у Вашингтоні.

"Це дозволить нам наростити військове виробництво. І відправити промисловості сигнал про довгостроковий попит. Крім того, ми схвалимо рішення, щоб гарантувати, що у нас є можливості задовольнити вимоги наших нових планів оборони", - додав Столтенберг.

Міністри також обговорять кампанію ворожих дій Росії в країнах НАТО, що посилюється, характерними рисами якої є саботаж, кібератаки і дезінформація, зазначив генсек, і додав, що "дії Росії не завадять нам підтримати Україну".

У межах цієї міністерської зустрічі також відбудеться засідання групи з ядерного планування, на якому союзники обговорять поточну адаптацію ядерного потенціалу до поточних умов безпеки.