Economy

20:59 12.06.2024

Столтенберг очікує затвердження міністрами оборони країн НАТО плану щодо провідної ролі Альянсу в координації безпекової допомоги та навчанні для України

2 min read
Столтенберг очікує затвердження міністрами оборони країн НАТО плану щодо провідної ролі Альянсу в координації безпекової допомоги та навчанні для України

На дводенному засіданні міністри оборони країн-членів НАТО в Брюсселі 13-14 червня обговорять посилення підтримки України, зміцнення оборони Альянсу, а також буде надіслано "потужний сигнал стримування противникам", заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Я очікую, що міністри схвалять план, згідно з яким НАТО очолить координацію допомоги у сфері безпеки та навчання Україні. Це ключовий елемент нашого пакета допомоги Україні на Вашингтонському саміті, поряд із довгостроковими фінансовими зобов'язаннями", - сказав він на пресконференції перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Також він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року союзники щорічно надають Україні військову підтримку на суму 40 млрд євро.

"Ми повинні підтримувати цей рівень допомоги щонайменше і стільки, скільки буде потрібно, щоб прискорити розуміння в Москві про те, що Росія не може нас перечекати", - наголосив генсек.

Крім того, протягом наступних двох днів міністри оборони країн-членів Альянсу обговорять підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні, буде проведено зустріч Ради НАТО-Україна та союзники обговорять, як забезпечити передбачувану підтримку України на тривалий термін, заявив Столтенберг.

"За останні тижні Швеція, Іспанія та Бельгія пообіцяли виділити понад 1 мільярд євро як нову підтримку. Зокрема 30 літаків F-16 і літаків дальнього радіолокаційного виявлення. Після пропозиції Німеччини про додаткову батарею Patriot, Італія пообіцяла ще один SAMP/T. І я очікую, що найближчими днями і тижнями буде оголошено більше", - зазначив генсек НАТО.

Також за його словами, на цій міністерській зустрічі буде досягнуто прогресу щодо Defence Industrial Pledge, який лідери мають схвалити на саміті у Вашингтоні.

"Це дозволить нам наростити військове виробництво. І відправити промисловості сигнал про довгостроковий попит. Крім того, ми схвалимо рішення, щоб гарантувати, що у нас є можливості задовольнити вимоги наших нових планів оборони", - додав Столтенберг.

Міністри також обговорять кампанію ворожих дій Росії в країнах НАТО, що посилюється, характерними рисами якої є саботаж, кібератаки і дезінформація, зазначив генсек, і додав, що "дії Росії не завадять нам підтримати Україну".

У межах цієї міністерської зустрічі також відбудеться засідання групи з ядерного планування, на якому союзники обговорять поточну адаптацію ядерного потенціалу до поточних умов безпеки.

Tags: #нато #столтенберг #позиція
AD

HOT NEWS

Recovery conference in Berlin launches projects worth EUR 16 bln

Zelneskyy: Ukraine intends to build up to 1 GW of gas-fired flexible generation in 2024, another 4 GW in coming years

NBU increases lending potential of banks by 1.5 times with new capital structure and requirements for its adequacy

Financial Stability Council adopts Lending Development Strategy, NBU supports it with transitional requirements for banks - Economy Ministry

Inflation in Ukraine in May rose to 0.6%, in annual terms to 3.3% - statistics

LATEST

Ukrzaliznytsia reinforces with memo agreement with EBRD on EUR 300 mln loan to buy electric locomotives

EBRD may provide EUR70 mln loan to Nova Poshta

Recovery conference in Berlin launches projects worth EUR 16 bln

UK Secretary calls for use of Russian assets in favor of Ukraine, cutting off Russian gas supplies to Europe

UX declares it is operating as normal, despite regulator's decision to revoke its licenses

It is necessary to convince private capital of Ukraine's victory in order for it to enter country – Pompeo

Ukrnafta limits electricity consumption

EIB approves financing for expanding 112 emergency response system, renewing railway, upgrading subway in Kyiv

In 2025, Dragon Capital to begin construction of third plant Truskavetska in Lviv region

EIB working to create pan-European mechanism for exporting goods to Ukraine

AD
AD
AD
AD