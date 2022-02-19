Economy

14:20 19.02.2022

Зеленський і Джонсон у Мюнхені обговорили ситуацію з безпекою та узгодили подальші спільні кроки

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Зеленський і Джонсон у Мюнхені обговорили ситуацію з безпекою та узгодили подальші спільні кроки

Президент України Володимир Зеленський у Мюнхені в суботу провів зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, лідери обговорили безпеку на тлі агресивних дій РФ.

"Зустрівся з Борисом Джонсоном у Мюнхені. Говорили про безпеку на тлі агресивних дій РФ. Узгодили подальші спільні кроки. Залишаємося єдиними в прагненні до деескалації дипломатичним шляхом. Вдячний Великій Британії за підтримку України і співпрацю заради безпеки та миру", - написав він у своєму Twitter в суботу вдень.

 

Tags: #джонсон #зеленський #мюнхенська_конференція
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