Зеленський і Джонсон у Мюнхені обговорили ситуацію з безпекою та узгодили подальші спільні кроки

Президент України Володимир Зеленський у Мюнхені в суботу провів зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, лідери обговорили безпеку на тлі агресивних дій РФ.

"Зустрівся з Борисом Джонсоном у Мюнхені. Говорили про безпеку на тлі агресивних дій РФ. Узгодили подальші спільні кроки. Залишаємося єдиними в прагненні до деескалації дипломатичним шляхом. Вдячний Великій Британії за підтримку України і співпрацю заради безпеки та миру", - написав він у своєму Twitter в суботу вдень.