Economy

15:45 10.12.2020

Зарубежные расходы украинских туристов в 2020г. упали, примерно, вдвое с $8,7 млрд в 2019г. и восстановятся до $5-5,5 млрд в 2021г. – Нацбанк

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Зарубежные расходы украинских туристов в 2020г. упали, примерно, вдвое с $8,7 млрд в 2019г. и восстановятся до $5-5,5 млрд в 2021г. – Нацбанк

Зарубежные расходы украинских туристов в 2020 году упали примерно вдвое с $8,7 млрд в 2019году и восстановятся до $5-5,5 млрд в 2021 году, сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"В прошлом году $8,7 млрд составили зарубежные траты на туризм для людей, которые выезжают из Украины. В этом году эта цифра сократилась в два раза мы ожидаем $4,5 млрд или даже меньше. (...) В следующем году до $5-5,5 млрд мы ожидаем, что эта цифра вырастет", – сказал он в ходе пресс-брифинга в четверг.

Сологуб добавил, что туристические компании с марта по июнь вообще не покупали валюту и, несмотря на возобновление покупки, объемы остаются достаточно низкими.

Помимо этого, он отметил, что даже при условии постепенного спада пандемии шансы на возвращение глобальной туристической активности в 2021 и 2022 году на уровень 2019 года незначительны.

 

Tags: #нбу #туристы #сологуб
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