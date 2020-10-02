Economy

11:30 02.10.2020

Гройсман об эпидемии COVID-19: Государство потеряло контроль над ситуацией

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Гройсман об эпидемии COVID-19: Государство потеряло контроль над ситуацией

Государство не удержало контроль над эпидемией COVID-19, а время, которое нужно было использовать на подготовку инфраструктуры, больниц, специалистов и непосредственно людей, - утрачено, констатирует экс-премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

В эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" он отметил, что почти половина средств государственного COVID-фонда потрачено не на медицину, а на различные непрофильные направления, которые не имеют никакого отношения к решению вопросов существенного роста количества зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом.

"Здесь вопрос спасения. Мы должны оценить реальную угрозу. У нас с марта было шесть месяцев, чтобы подготовиться к росту заболеваемости. У нас нет никакой второй волны. У нас первая не закончилась!" – возмущен Гройсман.

По его мнению, за шесть месяцев нужно было подготовить инфраструктуру и людей, чтобы контролировать заболеваемость. "Сейчас мы в 4 раза меньше делаем тестов, чем соседние страны. А для того, чтобы управлять процессом, надо быстро выявлять болезнь. И здесь вопрос: а где у нас оборудование, системы защиты? Уровень реального обеспечения (больниц) меньше, чем нужно!" - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что Украина потеряла много времени. "Как можно было сформировать COVID-фонд в 65 млрд и из них 35 млрд грн отправить на дороги? Я не против дорог. Но вопрос не в этом. Важно, чтобы все, кто ездит теми дорогами, были живы. И это вопрос не только Минздрава. Этот вопрос правительства и лично главы правительства. Он должен 24/7 быстро принимать решения. Мы потеряли время. Государство потеряло контроль над эпидемией", - сожалеет экс-премьер.

Отдельно Гройсман отметил, что самый большой удар от коронавируса почувствовала местная власть, которая среагировала на все угрозы быстрее и эффективнее, чем центральная власть - благодаря реформе децентрализации.

"Местные бюджеты благодаря децентрализации выросли в 4 раза, но вопрос защиты людей - это вопрос государства. Я давно обращался и говорил: создайте трехмесячный запас лечения, оборудования! Что нужно сделать сейчас? Во-первых, расширить возможности лабораторных исследований. Во-вторых - обеспечить резервы и защитить врачей", - выразил мнение Гройсман, отметив, что это самые первые решения, которые нужны, и принимать их необходимо как можно скорее.

Tags: #гройсман #коронавирус
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