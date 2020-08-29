Economy

10:01 29.08.2020

Посольство США призвало РФ немедленно прекратить конфликт на Донбассе, представители посольства Великобритании почтили память защитников Украины

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Посольство США призвало РФ немедленно прекратить конфликт на Донбассе, представители посольства Великобритании почтили память защитников Украины

Посольство США в Украине призвало Россию немедленно прекратить конфликт, который она создала и продолжает поддерживать на Донбассе.

"В День памяти защитников Украины мы вспоминаем и чтим тех, кто пожертвовал своей жизнью ради свободы, независимости и территориальной целостности Украины. Мы призываем Россию немедленно прекратить конфликт, который она создала и продолжает поддерживать на востоке Украины", - говорится в сообщении, размещенном в соцсетях.

Посольство Великобритании также почтило память защитников Украины. Как отмечается в сообщении, посол Великобритании, военно-морской атташе и представители аппарата по вопросам обороны возложили цветы к Стене народной памяти в Киеве.

День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны учредил президент Украины Владимир Зеленский. Указ был подписан 23 августа 2019 года.

Очевидно, что дата 29 августа связана с памятью об Иловайской трагедии 2014 года, когда после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайском на Донбассе. Боевики и российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы. По официальным данным украинских правоохранителей, в результате расстрела украинских военнослужащих под Иловайском погибло 366 человек, 429 были ранены.

Tags: #рф #великобритания #сша #украина #ордло
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Interfax-Ukraine
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