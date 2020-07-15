Economy

06:03 15.07.2020

Китай не поступится своими национальными интересами в Гонконге, несмотря на действия США - МИД КНР

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Китай не поступится своими национальными интересами в Гонконге, несмотря на действия США - МИД КНР

Подход США к политике Китая в отношении Гонконга является нарушением международного права и вмешательством во внутренние дела Китая, КНР будет решительно отстаивать свой суверенитет, говорится в заявлении МИД КНР, распространенном в среду.

В нем отмечается, что подписанный президентом США Дональдом Трампом "Закон об автономии Гонконга" "нарушает международное право и основные нормы международных отношений, является грубым вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая".

"Китайское правительство заявляет в связи с этим решительный протест", - подчеркнул МИД Китая.

В заявлении говорится, что "Китай намерен твердо защищать суверенитет и безопасность страны", противостоять внешнему вмешательству в дела Гонконга.

"Замысел американской стороны помешать осуществлению закона о национальной безопасности в Гонконге никогда не будет успешным. Чтобы защитить свои законные интересы, китайская сторона даст необходимый ответ и введет санкции в отношении соответствующих лиц и организаций в США", - предупреждает МИД КНР.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что подписал закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга.

"Сегодня я подписал закон и указ, нацеленные на то, чтобы Китай нес ответственность за притеснения в Гонконге", - заявил он на пресс-конференции в Белом доме.

Он пояснил, что помимо закона, переданного ему на подпись конгрессом, речь идет об указе, отменяющем привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. В частности, это приведет к прекращению торговых преференций и к прекращению передачи туда американских технологий.

Ранее обе палаты конгресса одобрили закон, предусматривающий санкции против официальных лиц, имеющих отношение к недавно принятому Закону о национальной безопасности Гонконга. В США считают, что этот закон нарушает особый статус Гонконга и лишает его жителей ряда свобод.

Tags: #гонконг #сша #китай #мид
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