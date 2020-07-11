Economy

14:56 11.07.2020

Глава Луганской ОГА надеется, что деньги для выплат семьям погибших от пожара и для компенсации убытков поступят во вторник

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Глава Луганской ОГА надеется, что деньги для выплат семьям погибших от пожара и для компенсации убытков поступят во вторник

Глава Луганской областной государственной администрации (ОГА) Сергей Гайдай надеется, что деньги для выплат семьям погибших от пожара и для компенсации убытков поступят на счет во вторник.

"В понедельник должно состояться заседание Кабмина, на котором рассмотрят вопрос выделения средств на компенсацию убытков, а также выплат семьям погибших от пожара. Надеюсь, что деньги поступят на счет уже во вторник", - приводится высказывание Гайдая на странице Луганской ОГА в соцсети Фейсбук.

Глава области отметил, что продолжается составление актов на домохозяйства, которые сгорели, для получения компенсации от государства. "Завершить подготовку документов должны в воскресенье", - отмечено в сообщении.

По словам Гайдая, 50 бойцов Нацгвардии и Нацполиции начали разбирать завалы на местах пожара в селе Смоляниново.

Глава Луганской ОГА также отметил, что чтобы быстро разобрать руины, необходимо по меньшей мере 20 человек на каждый пострадавший дом.

Как сообщалось, 6 июля в 11:42 вблизи сел Осколоновка и Капитановое Новоайдарского района Луганской области возник пожар.

Из-за сильного ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °С) возникли новые очаги, которые распространились из леса на жилой сектор села Смоляниново и садовый кооператив.

В целом огонь уничтожил 24 и повредил 35 жилых домов. Пять человек погибли.

Пострадавшие от пожаров получат за полностью утраченный дом 300 тыс. грн, 50 тыс. грн - на капитальный ремонт в частично разрушенных домах, 20 тыс. - возмещение потерь. Семьям погибшим в результате пожаров будет выплачено по 200 тыс грн.

Tags: #пожары #пострадавшие #луганская_область
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Interfax-Ukraine
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