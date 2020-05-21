Economy

13:48 21.05.2020

В Черновицкой области инфицированных больных будут транспортировать санитарным вертолетом – Аваков

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В Черновицкой области инфицированных больных будут транспортировать санитарным вертолетом – Аваков

Санитарный вертолет Министерства внутренних дел, который может быть использован для транспортировки инфекционных больных в случае перегрузки больниц, заступил на дежурство в Черновицкой области, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"В Черновицкой области на круглосуточное дежурство заступил санитарный вертолет МВД для транспортировки инфекционных больных. За рейс может перевозить 4-6 пациентов на расстояние до 1200 км. Если ситуация обострится, а больницы будут перегружены, область воспользуется этим преимуществом!", - написал Аваков в своем микроблоге в Twitter в четверг.

На странице МВД в Facebook сообщается, что речь идет о вертолете Ми-8, который участвовал в миротворческих миссиях ООН и в последний раз работал в Республике Мали. После этого его передали Государственной службе по чрезвычайным ситуациям на условиях безвозмездного договора.

Вертолет оборудован изоляционной капсулой Bio-bag EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

Tags: #коронавирус #черновицкая_область #аваков
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