Боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских войск под Павлополем с применением вооружений БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под Песками велся огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Подразделения ОС открыли огонь в ответ с применением штатных вооружений.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды открывали огонь в районе Новотошковского. Для обстрелов применялись минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов нет.