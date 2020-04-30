Economy

18:31 30.04.2020

Боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины

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Боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских войск под Павлополем с применением вооружений БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под Песками велся огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Подразделения ОС открыли огонь в ответ с применением штатных вооружений.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды открывали огонь в районе Новотошковского. Для обстрелов применялись минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов нет.

Tags: #оос
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