"Укрпошта" пропонує місцевим громадам Київської області тримісячний пілот із відновлення обсягу поштових послуг - Омелян

АТ "Укрпошта" пропонує місцевим громадам Київської області впровадити тримісячний пілотний проект зі збереження рівня зарплат для листонош у селах, які підпали під скорочення ставок зайнятості, якщо місцева влада зобов'яже збільшити обсяг споживаних поштових послуг.

Як написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян, "Укрпошта" готова протягом пілотного тримісячного проекту доплачувати тим працівникам у селах, у яких були зменшені ставки, якщо місцева влада візьме на себе зобов'язання допомогти компанії збільшити обсяги послуг і завантажити листонош роботою.

"Там, де відбулося скорочення ставок зайнятості листонош через падіння обсягів пенсійних виплат, підписки, торгівлі та поштового зв'язку, "Укрпошта" пропонує місцевим громадам загальний підхід, щоб вирішити цю проблему", - зазначив міністр.

Він також наголосив, що Міністерство інфраструктури спільно з "Укрпоштою" готове підтримати ініціативу київських регіональних керівників і розробити законопроект, що надасть можливість місцевим громадам співфінансувати діяльність соціально важливих функцій, зокрема, пошти.

Як повідомлялося, в грудні 2018 року гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що компанія підвищить зарплати співробітникам і не закриватиме відділення. Водночас він уточнив, що додатково виділених коштів у розмірі 500 млн грн вистачить лише на півроку роботи підприємства в такому режимі.