Economy

11:52 09.11.2018

Латвийский Norvik banka бизнесмена Гусельникова сменил название на PNB banka

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Латвийский Norvik banka, крупнейшим акционером которого является российский бизнесмен Григорий Гусельников, с 9 ноября меняет название на PNB banka.

"Банк продолжит предоставлять все существующие услуги, а также увеличит свою доступность и сделает ежедневную финансовую жизнь своих клиентов еще более удобной. Все ранее заключенные с AS Norvik banka договоры и соглашения остаются в силе", - говорится в сообщении на сайте латвийского финучреждения.

"Мы сократили, но и одновременно расширили свое название, добавив к нему ключевую ценность - человека. Буква "P" в новом названии - от слова "people", или "люди". Со сменой названия мы подтверждаем свою доступность каждому, кому важно получать выгодные и соответствующие его потребностям финансовые услуги", - отмечается в сообщении со ссылкой на председателя правления банка Оливера Брамвела.

Он особо подчеркнул, что приоритетом банка является удовлетворение финансовых потребностей пожилых людей, пенсионеров. "Чтобы укрепить свои позиции на латвийском рынке, мы в течение последних пять лет целеустремленно работали над повышением уровня эффективности деятельности. Как следствие - обширная сеть филиалов по всей Латвии, самый удобный для пожилых людей интернет-банкинг, "карта горожанина", которая обеспечивает получение льгот от самоуправлений, доходные пенсионные счета, более дешевые коммунальные платежи, специальное услуги по получению пособий для малообеспеченных, программа занятости пенсионеров".

Смена названия в более чем 40 филиалах в Латвии будет происходить постепенно, уточняет банк.

На сайте также сообщается, что у PNB banka в настоящее время около 100 тыс. клиентов, в том числе 95% являются жителями Латвии, при этом двое из трех - пожилые люди.

Norvik banka является частью Norvik Group, в которую входит также ряд финансовых компаний в Латвии, британский Norvik Banka UK Limited и входил российский Норвик банк (ранее - Вятка-банк). Контрольный пакет акций латвийского банка принадлежит Г.Гусельникову.

По объему активов Norvik banka на конец первого полугодия 2018 года занимал шестое место среди латвийских банков.

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Tags: #гусельников #norvik
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