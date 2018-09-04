Держбюджет України в серпні недовиконано за доходами на 2,9%

Доходи державного бюджету України в серпні 2018 року становлять 93,96 млрд грн, що на 2,79 млрд грн, або 2,9% менше ніж плановий показник, повідомила Державна казначейська служба України (ДКСУ).

Згідно з її даними, порівняно з серпнем 2017 року бюджетні надходження зросли на 14,09 млрд грн, або на 17,6%.

Загальний фонд отримав минулого місяця 85,09 млрд грн, що на 3,4% менше ніж план і на 16,6% перевищує показник річної давності.

Загалом за підсумками восьми місяців 2018 року доходи держбюджету становлять 607,47 млрд грн, відставання від планових показників - 3%, а порівняно з вісьмома місяцями минулого року досягнуто зростання доходів на 15,1%.

Надходження до загального фонду за січень-серпень-2018 становлять 551,58 млрд грн, що на 3% нижче за план, але на 19,8% краще за показник січня-серпня-2017.

Однією з причин невиконання плану зазначено надходження від Національного банку 6,61 млрд грн замість запланованих 12,55 млрд грн. Це пов'язано з тим, що державний бюджет на 2018 року передбачає надходження від НБУ 50,549 млрд грн, що на 13,9% перевищує показник держбюджету-2017, тоді як чистий прибуток центробанку минулого року становить 44,6 млрд грн. На початку серпня НБУ повідомив, що перерахував останній транш із цієї суми в держскарбницю.

Як зазначено в матеріалах Держказначейства, податкові надходження за вісім місяців 2018 принесли бюджету 261,05 млрд грн, що на 3,08 млрд грн, або на 1,2% вище планового показника, тоді як митні - 209,58 млрд грн, що не дотягнули 4,04 млрд грн, або 1,9% до плану. Порівняно з вісьмома місяцями минулого року податкові показники цього року зросли на 17,3%, митні - на 11,1%.

У серпні надходження з податків становлять 45,08 млрд грн, що на 1,6% вище очікуваного рівня та на 8,8% краще серпня-2017. Митні надходження за серпень на 3,3% перевищили запланований рівень, досягнувши 30,39 млрд грн і перевищивши серпня минулого року на 17,8%.

Загалом серпневий план за ДФС було перевиконано щодо планових показників на 2,3%. Надходження становлять 75,47 млрд грн, що краще показника серпня-2017 на 8,22 млрд грн, або 12,2%.

Як уточнило Держказначейство, за вісім місяців цього року ПДВ було відшкодовано на суму 85,16 млрд грн, що на 9,3% перевищує показник за січень-серпень 2017 року. Зокрема, серпневе відшкодування становить 9,99 млрд грн порівняно з 10,72 млрд грн в липні цього року і 9,61 млрд грн в серпні минулого.

Доходи місцевих бюджетів в серпні 2018 року становлять 22,55 млрд грн, що на 15,4% перевищує минулорічний показник, а загалом за вісім місяців місцеві бюджети отримали 155,01 млрд грн, що на 15,6% більше ніж за вісім місяців минулого року .

Згідно з даними Держказначейства, надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) в серпні-2018 збільшилися до серпня-2017 на 25,8% - до 18,3 млрд грн, а за вісім місяців - на 27,3%, до 145,12 млрд грн .

Як повідомлялося, доходи держбюджету в 2017 році зросли на 28,7% - до 793,27 млрд грн, а видатки - на 22,5%, до 839,24 млрд грн.

Доходи держбюджету України в 2018 році визначено в розмірі 917,9 млрд грн (приріст на 15,7%), видатки - на рівні 991,7 млрд грн (+ 18,2%).

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