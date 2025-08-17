Interfax-Ukraine
Economy
11:02 17.08.2025

Зеленский подписал решение СНБО о санкциях в отношении производителей дронов в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО Украины о введении санкций против российского ВПК, в частности, против производителей БпЛА с использованием искусственного интеллекта и их поставщиков.

"Ограничения применены против 39 физических лиц и 55 компаний (43 российские, 10 китайских, две белорусские). Среди них - ключевые разработчики ударных и FPV-дронов ("Zala Аэро", "Умные птицы", КБ "Восток"), поставщики электроники из Китая и Беларуси, а также центры, разрабатывающие ИИ-решения для дронов, в частности "Нейролаб" и "Центр беспилотных систем и технологий", - говорится в сообщении на официальном веб-портале президента Украины.

Украина работает с партнерами, чтобы реализовать синхронизацию этих санкций в мировых юрисдикциях.

Президент также подписал указ о введении в действие решения СНБО о внесении изменений в Положение о Государственном реестре санкций в отношении судов и воздушных судов.

 

