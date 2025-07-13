Interfax-Ukraine
Economy
15:55 13.07.2025

Комиссия по отбору директора БЭБ сообщила об официальном заседании Конкурсной комиссии в понедельник

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Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности Украины сообщила об официальном заседании Конкурсной комиссии 14 июля в 9:00 утра.

На заседании Комиссия планирует рассмотреть материалы, полученные от Кабинета министров Украины, и другие запросы, говорится в сообщении в Фейсбук в воскресенье.

Как сообщалось, 7 июля Кабинет министров рассмотрел представление Комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) и обратился к Комиссии с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые будут отвечать всем установленным требованиям, включая критерии безопасности.

Комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора БЭБ 25 июня рекомендовала правительству кандидатуру Александра Цивинского, который руководил подразделением детективов НАБУ. За Цивинского проголосовали три иностранных члена комиссии, тогда как украинские представители отдали свои голоса двум другим кандидатам - Михаилу Буртовому и Олегу Борисенко.

Конкурс проводился в рамках принятого Радой 29 июня 2024 года закона №10439 о перезагрузке БЭБ, предусматривающего конкурсный отбор нового руководителя с участием экспертов, делегированных международными партнерами, а также аттестацию работников Бюро в течение года после назначения нового директора.

Избрание главы БЭБ по результатам конкурса до конца июля этого года является условием программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом.

Бизнес-сообщество обнародовало обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с призывом пересмотреть решение Кабмина и назначить кандидата, представленного Комиссией по отбору директора БЭБ Цивинского.

Сам Цивинский считает, что решение Кабинета министров относительно повторного представления двух кандидатур не соответствует закону.

9 июля Комиссия по отбору директора БЭБ обнародовала официальный документ от Кабинета министров о решении не назначать победителя конкурса на должность директора БЭБ.

"Конкурсная комиссия получила официальный документ от Кабинета министров о решении не назначать победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности. Документ содержит выписку из протокола заседания Кабинета министров. Учитывая высокий уровень общественного интереса к этому вопросу и нашу преданность прозрачности, мы публикуем документ в полном объеме", - говорится в сообщении Комиссии в сети Facebook.

Отмечалось, что Конкурсная комиссия сейчас пересматривает его содержание и отдельно сообщит о своей позиции.

Источник: https://www.facebook.com/konkurs.beb/posts/122138287892704174?rdid=hCzxcfKNeOm2VaIT#

Tags: #бэб #конкурсная_комиссия

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