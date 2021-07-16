Telecom

18:46 16.07.2021

Минцифры ожидает полноценного запуска "Дия City" с начала 2022 г.

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Минцифры ожидает полноценного запуска "Дия City" с начала 2022 г.

Министерство цифровой трансформации Украины планирует полноценный запуск специального правового и налогового режима для ИТ-отрасли "Дия City" с начала 2022 года.

"Мы ожидаем, что полноценно проект заработает уже в начале следующего года и резиденты получат доступ ко всем преимуществам "Дия City". Ряд компаний уже выразили свою заинтересованность в резидентстве в "Дия City", поскольку считают спецрежим перспективным", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Минцифры.

В министерстве ожидают, что к "Дия City" будут присоединяться как стартапы, так и аутсорсинговые и продуктовые компании, поскольку этот режим будет предоставлять своим резидентам следующие преференции: особые налоговые условия, в том числе для инвесторов, элементы английского права, инструменты защиты прав на интеллектуальную собственность и дополнительную защиту от неправомерных действий правоохранительных и контролирующих органов.

"Законодательная база спецрежима разрабатывается совместно с представителями ИТ-индустрии. Его поддерживает многопрофильных организаций и отдельных ИТ-компаний”, - отметили в пресс-службе.

Запуск "Дия City" поддерживают такие компании, как "Киевстар", AJAX Systems, "EPAM Украина", "Датагруп", SD Capital, Jooble, Genesis и другие.

Как сообщалось, 15 июля 2021 года парламент принял рамочный закон о "Дия Сity" №4303, который определяет основы функционирования спецрежима. Также ко второму чтению готовится законопроект №5376 о налоговых условиях спецрежима.

Государство гарантирует неизменность условий функционирования "Дия City" в течение 25 лет.

Tags: #минцифры #дия_city
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