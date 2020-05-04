Телеканал "Украина" купил права на формат шоу The Masked Singer

Телеканал "Украина" (входит в медиахолдинг "Медиа Группа Украина") приобрел у британской компании Fremantle права на адаптацию проекта по формату The Masked Singer, говорится в сообщении телеканала в понедельник.

В Украине шоу планируется выпускать под названием "Маска". Участниками телепроекта будут знаменитости, которые предстанут перед зрителями и членами жюри в необычных костюмах.

Как отмечается в сообщении телеканала, музыкальное шоу с элементами загадки по формату The Masked Singer успешно выходит в 29 странах мира, среди которых США, Германия, Франция, Италия, Китай, Австралия и другие.

Украинская адаптация The Masked Singer "Маска" будет состоять из 12 эпизодов.

Согласно правилам шоу, знаменитости, одетые в необычные костюмы, под которыми невозможно узнать личность человека, исполняют популярные композиции на сцене. Судьи шоу исполняют также роль детективов, которые вместе со зрителями пытаются узнать, кто эти таинственные знаменитости.

Медиахолдинг "Медиа Группа Украина" объединяет национальный телеканал "Украина", общенациональный информационный телеканал "Украина 24", молодежный телеканал НЛО TV, телеканал Индиго TV, тематические каналы "Футбол 1/2/3", международные каналы Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2, каналы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма", медиаагентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг", оператора спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформу OLL.TV, продакшн-компании "Теле Про" и "Допоможемо ТВ", мультимедийную платформу "Сегодня": теленовости "Сегодня", сайт Segodnya.; кроссплатформенный проект Vogue UA. Директор "Медиа Группы Украина" – Евгений Бондаренко.