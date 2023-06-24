За сутки войска РФ нанесли 51 авиаудар, совершили 59 обстрелов из РСЗО по позициям украинских сил и населенным пунктам– Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла 51 авиационный удар, совершила 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадали мирные люди, сообщил Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 6:00 в субботу.

“Враг нанес 51 авиационный удар и совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, пострадали мирные люди. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой”, – сообщается в утренней сводке в Фейсбук.

На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки противник нанес авиационный удар в районах Павловки Сумской области и Гатища и Плетеневки Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Карабаны, Михальчина Слобода Черниговской области;

Середина-Буда, Шалыгино, Поповка, Атинское, Искрисковщина, Волфино, Павловка, Стукаловка, Обода, Кондратовка Сумской области;

Гурьев Казачок, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка, Олейниково, Нескучное, Огирев Нестерное, Плетеновка, Бударки, Землянки, Озерное, Ольховатка, Чугуновка, Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Масютовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Невской Луганской области и Белогоровка и Северского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спирне и Раздоливка - Донецкой.

На Бахмутском направлении враг нанес авиаудары нанес авиационные удары в районах Хромово, Ивановское, Первомайское и Предтечине. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении зафиксированы авиаудары в районах Новокалиново, Очеретино, Невельское, Авдеевка и Северное. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Тонечко, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Золотая Нива, Сторожево, Макаровка и Благодатное Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Благодатное, Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Водяное, Угледар и Сторожевон в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг нанес авиаударов в районах населенных пунктов Новоданиловка, Орехов, Степногорск Запорожской области и Веселое, Казацкое и Антоновка Херсонской области. Совершил артобстрелы населенных пунктов Новодаровка, Темировка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Железнодорожное, Белогорье, Новоданиловка, Омельник, Красная Криница, Преображенка, Орехов, Егоровка, Новоандреевка; Приднепровское, Никополь Днепропетровской области; Качкаровка, Республиканец, Казацкое, Дорожное, Бургунка, Золотая Балка, Дудчаны, Ивановка, Молодежное, Белозерка, Ромашково, Антоновка, Зеленовка, Херсон, Зимовник, Днепровское, Янтарное, Берегово, Огромное Херсонской области.