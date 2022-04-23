В Ровенской области в Пасхальную ночь комендантский час продлится с 23:00 до 05:00 – глава ОВА

В Пасхальную ночь во всей Ровенской области комендантский час продлится с 23:00 субботы до 05:00 утра воскресенья, сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

«После 23 часов церкви будут закрыты. Где это возможно, службы будут проходить онлайн», – написал он на телеграм-канале.

По его словам, такое решение принял Совет обороны Ровенской области и соответствующая информация была доведена до Межцерковного совета Ровенской области.

«Есть реальная угроза ракетных ударов по культовым сооружениям, а также провокаций диверсионно-разведывательных групп врага на Пасху. Прошу всех соблюдать установленные ограничения и в указанный промежуток времени оставаться дома. Это делается исключительно для безопасности гражданских лиц», – добавил Коваль.