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12:59 23.04.2022

В Ровенской области в Пасхальную ночь комендантский час продлится с 23:00 до 05:00 – глава ОВА

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В Ровенской области в Пасхальную ночь комендантский час продлится с 23:00 до 05:00 – глава ОВА

В Пасхальную ночь во всей Ровенской области комендантский час продлится с 23:00 субботы до 05:00 утра воскресенья, сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

«После 23 часов церкви будут закрыты. Где это возможно, службы будут проходить онлайн», – написал он на телеграм-канале.

По его словам, такое решение принял Совет обороны Ровенской области и соответствующая информация была доведена до Межцерковного совета Ровенской области.

«Есть реальная угроза ракетных ударов по культовым сооружениям, а также провокаций диверсионно-разведывательных групп врага на Пасху. Прошу всех соблюдать установленные ограничения и в указанный промежуток времени оставаться дома. Это делается исключительно для безопасности гражданских лиц», – добавил Коваль.

 

Tags: #ровенская_область #пасха #комендантский_час
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