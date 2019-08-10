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13:19 10.08.2019

Український курсант вперше став найкращим закордонним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Британії

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Український курсант Артем Бараненко отримав нагороду як найкращий зарубіжний випускник Королівської академії сухопутних військ Великої Британії, повідомляє посольство Великої Британії в Україні.

"Українець Артем Бараненко отримав особливу нагороду – Меч найкращого зарубіжного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті цього року! Щорічно відмінність присуджується курсанту, який продемонстрував високі результати в навчанні і під час іспитів", - повідомляє британське посольство на сторінці в соцмережі Фейсбук.

У повідомленні наголошується, що цього року в Королівській академії навчалися 33 офіцери, які представляли збройні сили 22-х різних країн: від Афганістану, Албанії, Азербайджану до України і США.

"Артем – кадет Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного і один з 15 українців, які навчалися в Сандгерсті (Королівська академія приймає слухачів з України з 1997 року). Він став першим українцем, який удостоївся цієї високої нагороди в стінах цього закладу", - повідомляє посольство.

За інформацією дипустанови, нагороду українському курсанту вручав командувач Королівської академії сухопутних військ Великої Британії і кавалер Ордена Британської імперії Пол Ненсон.

На випускній церемонії також були присутні батьки Артема.

Tags: #нагорода #україна
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