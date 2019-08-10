Український курсант вперше став найкращим закордонним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Британії
Український курсант Артем Бараненко отримав нагороду як найкращий зарубіжний випускник Королівської академії сухопутних військ Великої Британії, повідомляє посольство Великої Британії в Україні.
"Українець Артем Бараненко отримав особливу нагороду – Меч найкращого зарубіжного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті цього року! Щорічно відмінність присуджується курсанту, який продемонстрував високі результати в навчанні і під час іспитів", - повідомляє британське посольство на сторінці в соцмережі Фейсбук.
У повідомленні наголошується, що цього року в Королівській академії навчалися 33 офіцери, які представляли збройні сили 22-х різних країн: від Афганістану, Албанії, Азербайджану до України і США.
"Артем – кадет Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного і один з 15 українців, які навчалися в Сандгерсті (Королівська академія приймає слухачів з України з 1997 року). Він став першим українцем, який удостоївся цієї високої нагороди в стінах цього закладу", - повідомляє посольство.
За інформацією дипустанови, нагороду українському курсанту вручав командувач Королівської академії сухопутних військ Великої Британії і кавалер Ордена Британської імперії Пол Ненсон.
На випускній церемонії також були присутні батьки Артема.