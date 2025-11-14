Interfax-Ukraine
15:06 14.11.2025

Russian attack leaves 10 apartment buildings in Kyiv without gas

Photo: https://www.facebook.com

Kyivgaz is eliminating the consequences of the Russian attack on Friday night, and gas distribution to 10 apartment buildings has been temporarily suspended, the Kyiv City State Administration has said.

"Due to enemy shelling in Kyiv, a number of gasified buildings in Desniansky, Dniprovsky, Obolonsky, Podilsky and Solomianskyi districts were damaged. In accordance with security requirements, gas distribution to ten gasified apartment buildings has been temporarily suspended," the Kyiv City State Administration’s said on Telegram on Friday afternoon.

