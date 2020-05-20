Бізнес за рік не змінив низької оцінки довіри до судової влади - ЄБА

Бізнес за підсумками 2019 року не змінив своєї низької оцінки довіри до судової влади, свідчать результати експертного дослідження "Судовий індекс", проведеного Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) разом з юрфірмою Sayenko Kharenko NewLaw Firm.

"Нова хвиля опитування за 2019 рік продемонструвала концептуальну незмінність оцінки стану судової системи в Україні з боку фахівців юридичної сфери та керівників членських компаній асоціації. На жаль, це говорить про відсутність кроків уперед назустріч перезавантаженню судової системи", - констатує ЄБА у своєму прес-релізі.

Згідно з результатами дослідження, інтегральний показник Судового індексу дещо знизився – до 2,45 бала за п’ятибальною шкалою (2,48 бала в попередньому періоді), показник індексу перебуває в негативній площині протягом усієї історії дослідження з 2013 року.

У ЄБА зазначили, що точкове погіршення продемонстрували всі складові індексу.

Традиційно найнижчою виявилася оцінка рівня довіри до судової системи з боку керівників компаній - 1,98 бала (2,01 у попередньому періоді).

Оцінка неупередженості судової системи з боку експертної спільноти становила 2,55 бала (2,58 у 2018 році), найвищою виявилася середня оцінка факторів організації та діяльності судової системи - 2,83 бала (2,87 у минулій хвилі опитування).

Серед факторів, що впливають на роботу судової системи, фахівці найкраще оцінили доступність судових рішень та судового захисту, кваліфікацію та професіоналізм суддів, а найгірше – терміни ухвалення судових рішень і рівень незалежності судової системи.

У розрізі спеціалізації судів традиційно респонденти найкраще оцінили роботу господарських судів - 2,56 бала із 5 можливих, тоді як і загальні, і адміністративні суди отримали від експертів по 2,40 бала.

До топ-факторів, що негативно впливають на довіру до судової гілки влади, експерти віднесли корупцію та хабарництво в рамках судового процесу, занадто високу завантаженість судів, що позначається на якості судового розгляду, а також тривалість розгляду справ і підготовки рішень.

"Після минулорічного хоча незначного, проте покращення настроїв керівників компаній та експертної спільноти, спостерігається певний регрес в оцінці роботи судової системи. Знову найнижчою виявилася оцінка довіри СЕО членських компаній асоціації до українських судів. Ми бачимо певне погіршення настроїв після того, як анонсоване реформування судової системи було фактично поставлене на паузу", - зазначила виконавчий директор ЄБА Анна Дерев’янко.

Партнер юридичної фірми Sayenko Kharenko NewLaw Firm Олена Сукманова наголосила, що "довіра до судової влади - це довіра до країни, її здатності захистити справедливість, демократичні цінності та європейський шлях".

ЄБА проводить "Судовий індекс" із 2013 року. Судовий індекс складається з трьох рівнозначних компонентів: оцінка рівня довіри до судової системи керівниками компаній-членів ЄБА, оцінка неупередженості судової системи та середня оцінка дев'яти факторів організації та діяльності судової системи.

Дослідження проводилося з 6 до 20 квітня 2020 року, в ньому взяли участь 92 юристи членських компаній ЄБА та понад 100 топ-менеджерів компаній, що брали участь у двох хвилях Індексу інвестиційної привабливості України у 2019 році.