10:20 23.09.2025

Командир воинской части из Ривного заставлял подчиненных строить ему дом - ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали и сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Ривного, который привлек подчиненных к строительству своего дома.

"К проведению строительных работ вместо несения службы чиновник привлек трех подчиненных военных, среди которых были два водителя и электрик. Они проводили ремонтные работы в доме руководителя во Львовской области", - сообщает ГБР в телеграм-канале во вторник.

При этом, как отмечают в ведомстве, согласно служебной документации, указанные военные "на бумаге" оставались на месте дислокации в Ривном, и государство ежемесячно выплачивало им денежное обеспечение.

По информации ГБР, строительство продолжается более полутора лет - с марта 2024-го. "За это время из бюджета воинской части было противоправно выплачено более 1,3 млн грн", - отмечают в бюро.

17 сентября 2025 года при проведении обысков по месту строительства были обнаружены двое из вышеуказанных военных.

Сейчас они уже вернулись к выполнению своих служебных обязанностей. Еще один из "строителей", согласно сообщению, с июля несет службу в Сумской области.

Кроме того, как информирует ГБР, во время обысков правоохранители нашли грамоты для подчиненных, которые руководитель выписывал "за добросовестную службу", хотя все понимали, что они выполняют его отдельное поручение во Львовской области.

Командира задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти и служебных полномочий, причинившие тяжкие последствия, совершенные в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1,3 млн грн.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

 

