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10:30 27.12.2022

Об'єднана діаспора азербайджанців України про розкрадання природних багатств Азербайджану в зоні тимчасового розміщення російського "миротворчого" контингенту

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У вівторок, 27 грудня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Об'єднана діаспора азербайджанців України про розкрадання природних багатств Азербайджану в зоні тимчасового розміщення російського "миротворчого" контингенту", а також про події в Україні та в Карабаському економічному регіоні Азербайджану, про злочинну змову між російськими миротворцями та лідерами карабаських сепаратистів та про незаконний бізнес російської компанії в Карабаському економічному регіоні Азербайджану. Учасники: голова парламентського підкомітету з питань місцевих податків та зборів комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Слуга народу" Мар'ян Заблоцький (очікується участь); представник Об'єднаної діаспори азербайджанців України (ОДАУ) Хікмет Джавадов; прес-офіцер 114 бригади територіальної оборони ЗСУ Дмитро Кулібаба; ветеран, учасник бойових дій Відаді Ісрафілов; офіцер ЗСУ Алім Насіров (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація (063) 472-99-99 (Дмитро Кулібаба).

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