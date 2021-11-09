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11:36 09.11.2021

Для "Укрзализныци" построят еще 500 пассажирских вагонов за два года - Зеленский

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Для "Укрзализныци" построят еще 500 пассажирских вагонов за два года - Зеленский

В ближайшие два года "Укрзализныця" (УЗ) увеличит парк пассажирских вагонов, закупив еще 500 ед., сообщил президент Владимир Зеленский в ходе форума "Большое строительство: новая железная дорога".

"В этом году УЗ получит 20 новых спальных вагонов - первые из анонсированной сотни (новых пассажирских вагонов - ИФ). В планах - за два последующих года построить еще 500 таких вагонов. Это современные 500 наших украинских купейных вагона, за которые не стыдно", - сказал он.

По словам президента, в настоящее время "Укрзализныця" закупает пригородные поезда для проекта City Express.

В свою очередь, министр инфраструктуры Александр Кубраков в ходе выступления на форуме отметил, что этот план может быть увеличен до 600 вагонов.

"Мы планировали 500 пассажирских вагонов, но поговорили сегодня с заводом о том, что можно увеличить объемы производства – надеюсь, это будет 300 вагонов в год", - сказал он.

Как сообщалось, 1 октября 2021 года УЗ получила первые пять купейных вагона из партии заказанных у Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) за средства госбюджета.

По условиям контракта, 20 из 100 заказанных вагонов должны быть поставлены УЗ до конца 2021 года.

Крюковский вагоностроительный завод должен построить и поставить "Укрзализныци" 51 купейный вагон, 12 спальных вагонов, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

Tags: #большое_строительство #зеленский #укрзализныця
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