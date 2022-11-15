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09:54 15.11.2022

Війська РФ активізували наступальні дії на Донеччині, ймовірно, щоб відвернути увагу від невдач на Херсонщині – ISW

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Війська РФ активізували наступальні дії на Донеччині, ймовірно, щоб відвернути увагу від невдач на Херсонщині – ISW

Міністерство оборони РФ 13 та 14 листопада поширювало заяви щодо просування російських військ у Донецькій області. Ймовірно, мета цих заяв у тому, щоб підкреслити активізацію наступальних операцій на Донеччині після виведення військ із правого берега Дніпра на Херсонщині, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 14 листопада.

"Російські сили, ймовірно, досягнуть успіхів у цих районах (на Донеччині - ІФ) найближчими днями і тижнями, але навряд чи ці успіхи будуть значними в оперативному плані. Міноборони Росії, ймовірно, висуває конкретніші територіальні претензії для створення інформаційних умов, щоб представити успіхи Росії в Донецькій області та відвернути увагу від невдоволення втратами в Херсонській області", - наголошується у звіті аналітиків.

Зокрема, російська сторона заявила, що захопила територію навколо Бахмута і на південний захід від Донецька.

Окрім того, російські війська безуспішно намагалися відновити позиції на північному сході Харківської області.

Також російські джерела стверджували, що українські війська здійснили невдалий рейд на Кінбурнську косу.

Водночас українські війська продовжували контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кремінна та зіткнулися з російськими військами поблизу Білогорівки.

Президент Росії Володимир Путін підписав додаткові укази, які уточнюють протоколи мобілізації та розширюють положення про призов на військову службу, ймовірно, у рамках заходів щодо зміцнення військових зусиль Росії.

Російська окупаційна влада продовжувала "евакуацію" і насильницьке переселення жителів на окуповані території та докладала зусиль для відведення окупаційних сил далі від Дніпра.

 

Tags: #війна #isw

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